21 очко Шведа помогло «Химкам» обыграть «Литкабелис»

Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение литовскому «Литкабелису» в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.

Встреча группы F, прошедшая в среду в Химках, завершилась победой хозяев паркета со счетом 88:80. Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко, сделавший семь подборов и семь передач. У гостей 19 очков набрал Бэн Мэджен.

«Химки» в следующем матче 11 января сыграют в гостях с немецкой «Баварией». «Литкабелис» в этот же день примет дома немецкий «Ратиофарм».