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21 очко Шведа помогло «Химкам» обыграть «Литкабелис»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение литовскому «Литкабелису» в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.

Встреча группы F, прошедшая в среду в Химках, завершилась победой хозяев паркета со счетом 88:80. Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко, сделавший семь подборов и семь передач. У гостей 19 очков набрал Бэн Мэджен.

«Химки» в следующем матче 11 января сыграют в гостях с немецкой «Баварией». «Литкабелис» в этот же день примет дома немецкий «Ратиофарм».

Матч

Химки - Литкабелис - 88:80

Состав

Химки: Швед (21), Бунгу-Коло (18), Хаммел (18), Роуленд (10)

Литкабелис: Мадген (19), Скусас (13), Уильямс (11), Лавринович К. (10)

Место и дата

04 января 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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