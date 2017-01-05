21 очко Шведа помогло «Химкам» обыграть «Литкабелис»
Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение литовскому «Литкабелису»
в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.
Встреча группы F, прошедшая в среду в Химках, завершилась победой
хозяев паркета со счетом 88:80. Самым результативным игроком в составе
победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко, сделавший семь подборов и семь
передач. У гостей 19 очков набрал Бэн Мэджен.
«Химки» в следующем матче 11 января сыграют в гостях с немецкой «Баварией». «Литкабелис» в этот же день примет дома немецкий «Ратиофарм».
Матч
Химки - Литкабелис - 88:80
Состав
Химки: Швед (21), Бунгу-Коло (18), Хаммел (18), Роуленд (10)
Литкабелис: Мадген (19), Скусас (13), Уильямс (11), Лавринович К. (10)
Место и дата
04 января 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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