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«Автодор» проиграл «Каршияке» в матче Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты саратовского «Автодора» проиграли турецкой «Каршияке» в матче 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы В, прошедшая в среду в Измире, завершилась победой хозяев паркета со счетом 78:65. Самым результативным игроком в составе победителей стал Даджуан Саммерс, набравший 23 очка и сделавший 11 подборов. У «Автодора» 22 очка на свой счет записал Винс Хантер.

«Автодор», потерпевший третье поражение подряд и седьмое в 11 встречах группового этапа, следующий матч Лиги чемпионов проведет 11 января дома с израильским «Маккаби» из Ришон ле-Цион. «Каршияка» днем ранее встретится на выезде с французским «Ле Маном».

Матч

Пинар - Автодор - 78:65

Место и дата

04 января 20:00, Каршияка Арена, Онлайн-трансляция

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