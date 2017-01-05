«Автодор» проиграл «Каршияке» в матче Лиги чемпионов
Баскетболисты саратовского «Автодора» проиграли турецкой «Каршияке» в
матче 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы В, прошедшая в среду в Измире, завершилась победой
хозяев паркета со счетом 78:65. Самым результативным игроком в составе
победителей стал Даджуан Саммерс, набравший 23 очка и сделавший 11 подборов. У «Автодора»
22 очка на свой счет записал Винс Хантер.
«Автодор», потерпевший третье поражение подряд и седьмое в 11 встречах группового этапа, следующий матч Лиги чемпионов проведет 11 января дома с израильским «Маккаби» из Ришон ле-Цион. «Каршияка» днем ранее встретится на выезде с французским «Ле Маном».
Матч
Место и дата
04 января 20:00, Каршияка Арена, Онлайн-трансляция
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