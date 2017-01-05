«Автодор» проиграл «Каршияке» в матче Лиги чемпионов

Баскетболисты саратовского «Автодора» проиграли турецкой «Каршияке» в матче 11-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы В, прошедшая в среду в Измире, завершилась победой хозяев паркета со счетом 78:65. Самым результативным игроком в составе победителей стал Даджуан Саммерс, набравший 23 очка и сделавший 11 подборов. У «Автодора» 22 очка на свой счет записал Винс Хантер.

«Автодор», потерпевший третье поражение подряд и седьмое в 11 встречах группового этапа, следующий матч Лиги чемпионов проведет 11 января дома с израильским «Маккаби» из Ришон ле-Цион. «Каршияка» днем ранее встретится на выезде с французским «Ле Маном».