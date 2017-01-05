Душко Иванович: «Химкам» было очень важно успешно начать топ-16 Кубка Европы
Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над
литовским клубом «Литкабелис» в матче первого тура топ-16 Кубка Европы отметил
важность виктории.
«Очень важная победа, потому что мы играли первый матч Топ-16 Кубка
Европы. Да, мы закончили первый раунд на первом месте в группе, но сейчас все
начинается с нуля, и все команды в равных условиях. Поэтому очень важно было
начать с победы. «Леткабелис» играет очень хорошо и дисциплинированно, имеет
опытных баскетболистов. Однако сегодня мы продемонстрировали хорошую защиту в
ряде эпизодов. Думаю, это и является причиной нашей победы», - приводит
официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
Встреча группы F, прошедшая в среду в Химках, завершилась победой
хозяев паркета со счетом 88:80. Самым результативным игроком в составе
победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко, сделавший семь подборов и семь
передач.
«Химки» в следующем матче 11 января сыграют в гостях с немецкой «Баварией».
Матч
Химки - Литкабелис - 88:80
Состав
Химки: Швед (21), Бунгу-Коло (18), Хаммел (18), Роуленд (10)
Литкабелис: Мадген (19), Скусас (13), Уильямс (11), Лавринович К. (10)
Место и дата
04 января 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция