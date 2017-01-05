Душко Иванович: «Химкам» было очень важно успешно начать топ-16 Кубка Европы

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над литовским клубом «Литкабелис» в матче первого тура топ-16 Кубка Европы отметил важность виктории.

«Очень важная победа, потому что мы играли первый матч Топ-16 Кубка Европы. Да, мы закончили первый раунд на первом месте в группе, но сейчас все начинается с нуля, и все команды в равных условиях. Поэтому очень важно было начать с победы. «Леткабелис» играет очень хорошо и дисциплинированно, имеет опытных баскетболистов. Однако сегодня мы продемонстрировали хорошую защиту в ряде эпизодов. Думаю, это и является причиной нашей победы», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Встреча группы F, прошедшая в среду в Химках, завершилась победой хозяев паркета со счетом 88:80. Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко, сделавший семь подборов и семь передач.

«Химки» в следующем матче 11 января сыграют в гостях с немецкой «Баварией».