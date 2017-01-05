Дмитрий Тарасов поддержал Расула Мирзаева

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поддержал бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, который восстанавливается в больнице после нападения на него неизвестных.

«24 часа на связи!!! Выздоравливай, Расул», – написал Тарасов в социальной сети Instagram.

24 часа на связи!!! Выздоравливай @rasul___mirzaev Фото опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Янв 4 2017 в 1:03 PST

Напомним, что в среду появилась информация о том, что состояние Расула Мирзаева ухудшилось. Он остается в больнице.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники поджидали Мирзаева около жилого дома на Восточной улице. По бойцу было произведено несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего он был избит.

За карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

В 2011 году спортсмен фигурантом уголовного дела в связи с нанесением ущерба здоровью 19-летнему Ивану Агафонову.