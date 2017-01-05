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«Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию «синих»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Деле Алли в матче с "Челси" оформил дубль
Деле Алли в матче с "Челси" оформил дубльИсточник: Reuters

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии переиграли земляков из «Челси».

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе в конце первого тайма точный удар нанес полузащитник Деле Алли. Он же в дебюте второго – забил второй мяч. Дважды Алли ассистировал Кристиан Эриксен.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 42 очка и теперь делит третье-четвертое места с «Манчестер Сити». У «Челси» прервалась 13-матчевая победная серия в АПЛ. Тем не менее, команда Антонио Конте сохранила лидерство, имея в активе 49 очков. У ближайшего преследователя – «Ливерпуля» - 44 очка.

В матчах следующего тура «Тоттенхэм» 14 января примет «Вест Бромвич», а «Челси» в этот день на выезде сыграет с «Лестером».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Челси».

Матч

Тоттенхэм - Челси - 2:0 (1:0)

Голы

Алли 45 (1:0). Алли 54 (2:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Дайер, Ваньяма, Кейн (Сон Хын Мин, 90)

Челси: Куртуа, Алонсо (Виллиан, 65), Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Матич, Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85 , 85), Азар, Педро, Коста

Предупреждения:

Ваньяма, 40; Алли, 45; Роуз, 87 - Педро, 18; Кэйхилл, 38

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

04 января 23:00, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция

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