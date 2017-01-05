«Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию «синих»
Футболисты лондонского «Тоттенхэма» в домашнем матче 20-го тура
чемпионата Англии переиграли земляков из «Челси».
Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн»,
завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе в конце первого тайма
точный удар нанес полузащитник Деле Алли. Он же в дебюте второго – забил второй
мяч. Дважды Алли ассистировал Кристиан Эриксен.
Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 42 очка и теперь делит третье-четвертое
места с «Манчестер Сити». У «Челси» прервалась 13-матчевая победная серия в
АПЛ. Тем не менее, команда Антонио Конте сохранила лидерство, имея в активе 49
очков. У ближайшего преследователя – «Ливерпуля» - 44 очка.
В матчах следующего тура «Тоттенхэм» 14 января примет «Вест Бромвич»,
а «Челси» в этот день на выезде сыграет с «Лестером».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Челси».
Матч
Голы
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Дайер, Ваньяма, Кейн (Сон Хын Мин, 90)
Челси: Куртуа, Алонсо (Виллиан, 65), Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Матич, Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85 , 85), Азар, Педро, Коста
Предупреждения:
Ваньяма, 40; Алли, 45; Роуз, 87 - Педро, 18; Кэйхилл, 38
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
04 января 23:00, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция