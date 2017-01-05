«Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию «синих»

Деле Алли в матче с "Челси" оформил дубль Источник: Reuters

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии переиграли земляков из «Челси».

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе в конце первого тайма точный удар нанес полузащитник Деле Алли. Он же в дебюте второго – забил второй мяч. Дважды Алли ассистировал Кристиан Эриксен.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 42 очка и теперь делит третье-четвертое места с «Манчестер Сити». У «Челси» прервалась 13-матчевая победная серия в АПЛ. Тем не менее, команда Антонио Конте сохранила лидерство, имея в активе 49 очков. У ближайшего преследователя – «Ливерпуля» - 44 очка.

В матчах следующего тура «Тоттенхэм» 14 января примет «Вест Бромвич», а «Челси» в этот день на выезде сыграет с «Лестером».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Челси».