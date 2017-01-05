«Марсель» попытается приобрести Бернарда и Кришито

«Марсель» обозначил свои цели на зимнее трансферное окно, сообщает Foot Mercato.

По информации издания, главному тренеру команды Руди Гарсия необходимы игроки на три позиции: на левый фланг защиты, атаки и в середину поля. Сообщается, что спортивному директору клуба Андони Субисаррете предложили провести переговоры по трансферам защитника «Зенита» Доменико Кришито и полузащитника «Шахтера» Бернарда.

Источник отмечает, что за трансфер итальянца нужно заплатить 12 миллионов евро, а в год игрок хочет получать 2,8 миллиона евро. Переход Бернарда оценивается в 15 миллионов евро, а его зарплата - в три миллиона евро за сезон.

Напомним, Кришито выступает за «Зенит» с августа 2011 года после перехода из «Дженоа». Защитник в составе сине-бело-голубых стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах 30-летний футболист провел за петербургский клуб 171 матч и забил 13 голов. Контракт итальянца с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.

Бернард стал игроком «Шахтера» в августе 2013 года. Бразилец заключил с донецким клубом пятилетний контракт. В чемпионате Украины-2016/17 полузащитник отыграл 13 матчей и забил один гол.