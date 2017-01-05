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«Реал» без Роналду разгромил «Севилью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании уверенно обыграли «Севилью».

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе дубль оформил Хамес Родригес, а еще один мяч провел Рафаэль Варан. Отметим, что в этом матче не играл португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

Ответный матч соперников пройдет в Севилье 12 января.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Реал» - «Севилья».

Матч

Реал - Севилья - 3:0 (3:0)

Голы

Родригес 11 (1:0). Варан 30 (2:0). Родригес 44 (3:0 - пен.).

Состав

Реал: Касилья, Варан, Начо, Марсело, Карвахаль, Асенсио (Иско, 68), Модрич, Каземиро, Родригес (Данило, 80), Кроос, Мората (Мариано, 83)

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Меркадо, Мариано, Рами, Н'Зонзи, Витоло, Гансо (Сарабиа, 46), Корреа (Бен Йеддер, 82), Иборра (Краневиттер, 59), Насри

Предупреждения:

Карвахаль, 41; Марсело, 42 - Иборра, 23; Гансо, 29; Меркадо, 43; Витоло, 83

Место и дата

04 января 23:15, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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