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Сборная России по буллитам проиграла США в полуфинале МЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная России по буллитам проиграла США в полуфинале МЧМ
Источник: IIHF

Хоккеисты молодежной сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира проиграли сверстникам из США.

Встреча, прошедшая по московскому времени вечером среду в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу команды США.

В первом периоде сборные обменялись заброшенными шайбами. Счет на 12-й минуте открыл Кирилл Капризов, а на 20-й – отличился Колин Уайт. В дебюте второй 20-минутки Денис Гурьянов снова вывел россиян вперед, но к концу игрового отрезка американцы вышли вперед – по шайбе забросили Люк Канин и вновь Колин Уайт. На 46-й минуте нападающий США Клейтон Келлер не смог реализовать буллит. Спустя минуту в составе россиян дубль оформил Денис Гурьянов. Овертайм завершился без голов, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались американцы (4:3). Победный буллит исполнил Трой Терри.

В финале чемпионата мира сборная США 6 января в 04:00 (мск) сыграет с сильнейшим в другом полуфинальном противостоянии Канада – Швеция. Он пройдет 5 января и начнется в 03:30 (мск). Сборная России 5 января в 23:30 (мск) сыграет в матче за третье место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча США – Россия.

Матч

США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).

Победный буллит:

Терри - 4:3.

Место и дата

04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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