Сборная России по буллитам проиграла США в полуфинале МЧМ

Хоккеисты молодежной сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира проиграли сверстникам из США.

Встреча, прошедшая по московскому времени вечером среду в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу команды США.

В первом периоде сборные обменялись заброшенными шайбами. Счет на 12-й минуте открыл Кирилл Капризов, а на 20-й – отличился Колин Уайт. В дебюте второй 20-минутки Денис Гурьянов снова вывел россиян вперед, но к концу игрового отрезка американцы вышли вперед – по шайбе забросили Люк Канин и вновь Колин Уайт. На 46-й минуте нападающий США Клейтон Келлер не смог реализовать буллит. Спустя минуту в составе россиян дубль оформил Денис Гурьянов. Овертайм завершился без голов, а в серии послематчевых буллитов точнее оказались американцы (4:3). Победный буллит исполнил Трой Терри.

В финале чемпионата мира сборная США 6 января в 04:00 (мск) сыграет с сильнейшим в другом полуфинальном противостоянии Канада – Швеция. Он пройдет 5 января и начнется в 03:30 (мск). Сборная России 5 января в 23:30 (мск) сыграет в матче за третье место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча США – Россия.