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Егор Воронков: После трех буллитов эмоционально выплеснулись

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Защитник молодежной сборной России Егор высказал мнение о поражении своей команды в полуфинальном матче чемпионата мира от сверстников из США.

«После трех буллитов эмоционально выплеснулись, думали, что победа, а оказывается, нет. Извините, голоса нет.

Изменили подход, команда поменялась по ходу турнира, все сплотились, стали играть друг за друга. Мы стали лучше играть в обороне, в атаке держали шайбу. Посмотрели как соперник ведет позиционную атаку, попытались держать шайбу наверху. Самсонов - лидер команды. Он нас всех подтянул и поддержал, ошибки наши подправил. В раздевалке сейчас тишина стояла. Много эмоций отдали. Завтра у нас тяжёлая игра. Думаю, мы ещё соберемся и поговорим.», - приводит «Чемпионат» слова Воронкова.

Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт, а еще одну шайбу забросил Люк Канин. Кроме того, на 46-й минуте российский вратарь Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов. 10-минутный овертайм завершился без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.

Матч

США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).

Победный буллит:

Терри - 4:3.

Место и дата

04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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