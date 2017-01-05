«Локомотив-Кубань» в гостях обыграл «Гран-Канарию» в Кубке Европы
Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» переиграли испанскую «Гран-Канарию»
в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.
Встреча группы Е, прошедшая в среду в Лас-Пальмасе, завершилась
победой гостей со счетом 86:71. Самыми результативными игроками в составе
победителей стали Мэтт Дженнинг и Райан Брокхофф, набравшие 19 и 17 очков
соответственно.
«Локомотив-Кубань» в следующем матче турнира 11 января сыграет дома с испанской «Мурсией», а «Гран-Канария» днем ранее встретится на выезде с еще одним испанским клубом «Фуэнлабрадой».
Матч
Гран Канария - Локомотив-Кубань - 71:86
Состав
Гран Канария: Карич (13), МакКалеб (11), Салин (11), Хендрикс (11)
Локомотив-Кубань: Дженнинг (19), Брокхофф (17), Вуюкас (12), Джонс (12)
Место и дата
04 января 23:00, Гран Канария Арена, Онлайн-трансляция