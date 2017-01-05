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Денис Гурьянов: Я знал, что надо исполнять по пять буллитов

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Нападающий сборной России Денис Гурьянов после поражения от сборной США в полуфинале молодежного чемпионата мира сообщил, что ему было известно о том, что в серии послематчевых буллитов исполняется по пять бросков.

«Я знал, что надо исполнять по пять буллитов. Но буллиты - это лотерея, кому-то везет больше, кому-то меньше. Обидно очень. Все старались, вышли на третий период, проигрывая оду шайбу, смогли счет сравнять. Ни к кому претензий нет. Отдали все, просто не повезло. Какой это лучший матч для меня? Мы же проиграли.

Буллиты отрабатывали, конечно. Увы, нам не повезло. После трех буллитов не выплеснулись. Только несколько человек поехала праздновать победу, они не знали про пять буллитов», - приводит «Чемпионат» слова Гурьянова.

Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт, а еще одну шайбу забросил Люк Канин. Кроме того, на 46-й минуте российский вратарь Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов. 10-минутный овертайм завершился без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.

Матч

США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).

Победный буллит:

Терри - 4:3.

Место и дата

04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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