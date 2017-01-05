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Экипаж Николаева поднялся на второе место в зачете грузовиков ралли-рейда «Дакар»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» вышел на второе место в общем зачете в классе грузовиков после третьего этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Южной Америке.

Николаев одержал победу на третьем спецучастке длиной 199 километров, показав время 2 часа 45 минут и 51 секунда, и теперь на 33 секунды отстает в общем зачете от лидирующего чешского экипажа Мартина Коломы на «Татре», ставшего на третьем этапе вторым (отставание - 48 секунд). Замкнул тройку голландец Тон ван Генугтен на Iveco (отставание - 1 минута 1 секунда).

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер») показал на спецучастке восьмой результат (отставание - 12 минут 35 секунд), Антона Шибалова - 13-й (отставание - 17 минут 11 секунд), а Айрата Мардеева - 15-й ( отставание - 21 минута 55 секунд).

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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