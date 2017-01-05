Валерий Брагин: Правило о пяти буллитах? Все наши ребята знали
Главный тренер сборной России Валерий Брагин на пресс-конференции прокомментировал странную ситуацию с буллитами.
- Да нет, все ребята знали. Просто видно, немного эмоции захлестнули. Один игрок у нас побежал… - сказал главный тренер Валерий Брагин. – Но все мы знали и перед четвертьфиналом, и полуфиналом.
Напомним, что по старому формату чемпионатов мира надо было бить по три буллита. И в таком случае Россия выходила бы в финал.
Показалось, так подумали все наши ребята и тренерский штаб. Было заметно, что наш вратарь Илья Самсонов потерял концентрацию именно в этот момент.
Но что оказалось?
ИИХФ с этого сезона поменяла правила. «Овертаймы будут играться «3 на 3» только в матчах группового этапа. В четвертьфиналах, полуфиналах, матче за третье место овертаймы будут проводиться в формате «4 на 4» и будут длиться 10 минут.
Финал – овертайм на 20 минут в формате «5 на 5».
При этом в плей-офф будет пробиваться по пять буллитов, а не по три как на групповом этапе».
У нас еще забили Михаил Воробьев и Денис Гурьянов.
Но вратарь Илья Самсонов больше не поймал ничего. В итоге в финал вышла сборная США.
Матч
США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).
Победный буллит:
Терри - 4:3.
Место и дата
04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция