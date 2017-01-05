Валерий Брагин: Правило о пяти буллитах? Все наши ребята знали

Главный тренер сборной России Валерий Брагин на пресс-конференции прокомментировал странную ситуацию с буллитами.

- Да нет, все ребята знали. Просто видно, немного эмоции захлестнули. Один игрок у нас побежал… - сказал главный тренер Валерий Брагин. – Но все мы знали и перед четвертьфиналом, и полуфиналом.

Напомним, что по старому формату чемпионатов мира надо было бить по три буллита. И в таком случае Россия выходила бы в финал.

Показалось, так подумали все наши ребята и тренерский штаб. Было заметно, что наш вратарь Илья Самсонов потерял концентрацию именно в этот момент.

Но что оказалось?

ИИХФ с этого сезона поменяла правила. «Овертаймы будут играться «3 на 3» только в матчах группового этапа. В четвертьфиналах, полуфиналах, матче за третье место овертаймы будут проводиться в формате «4 на 4» и будут длиться 10 минут.

Финал – овертайм на 20 минут в формате «5 на 5».

При этом в плей-офф будет пробиваться по пять буллитов, а не по три как на групповом этапе».

У нас еще забили Михаил Воробьев и Денис Гурьянов.