Александр Полунин: Не хватило удачи

Нападающий молодежной сборной Александр Полунин высказал мнение о поражении своей команды в полуфинальном матче чемпионата мира от сверстников из США.

«Не хватило удачи. Где-то подвела реализация моментов. Разбирали американцев хорошо, но опять им проиграли. Что-то не получилось, не вовремя удалились. Всё на усмотрение судьи, как он решил. Ребята не услышали, что будет пять буллитов. Думали, что по старой системе. Все друг друга поддерживают.



Сам виноват, что не реализовал свой буллит. Бросил туда, куда не надо было. Будем отдыхать, готовиться к следующей игре», - приводит «Чемпионат» слова Полунина.

Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт, а еще одну шайбу забросил Люк Канин. Кроме того, на 46-й минуте российский вратарь Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов. 10-минутный овертайм завершился без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.