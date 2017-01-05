Михаил Сергачев: Марков с Гальченюком поддерживают меня

Защитник молодежной сборной Михаил Сергачев высказал мнение о поражении своей команды в полуфинальном матче чемпионата мира от сверстников из США.

«В игре нам всего хватило. Ребята бились до конца. Буллиты забивали, Самсон тащил. Хочу сказать спасибо ребятам. Где-то я ошибся, немного шайбу не подержал, выбросил ее. Мы хотели выйти в финал. У нас было больше времени в большинстве.

Как настраиваться на завтрашний матч? Не знаю. Сейчас приду в номер, буду лежать, отдыхать, спать. Завтрашний матч никто не отменял, поэтому надо себя вытаскивать, и за медали играть. Марков с Гальченюком поддерживают меня, спросили, как дела», - приводит «Чемпионат» слова Сергачева.

Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт, а еще одну шайбу забросил Люк Канин. Кроме того, на 46-й минуте российский вратарь Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов. 10-минутный овертайм завершился без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.