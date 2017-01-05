Кирилл Капризов: Нас сразу предупредили, что будем бросать по пять буллитов

Нападающий молодежной сборной Кирилл Капризов высказал мнение о поражении своей команды в полуфинальном матче чемпионата мира от сверстников из США.

«Я даже не знаю, что говорить сейчас. Неприятное поражение. Матч достали, сравняли счёт, но на буллитах проиграли. Нас сразу предупредили, что будем бить пять буллитов. Все старались выполнять тренерскую установку. Не знаю, как найти силы на завтрашний матч. Отдыхать, готовиться. Брагин сказал, что бывает такое в жизни, ничего не сделать. Ничего не вернёшь обратно. Надо бороться за медаль», - приводит «Чемпионат» слова Капризова.

Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт, а еще одну шайбу забросил Люк Канин. Кроме того, на 46-й минуте российский вратарь Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов. 10-минутный овертайм завершился без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.