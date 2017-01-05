Валерий Брагин: По желанию и самоотдаче вообще вопросов нет
Главный тренер молодежной сборной России Валерий
Брагин после поражения от команды США в полуфинале молодежного чемпионата мира
отметил, что не имеет претензий к подопечным по самоотдаче.
- Конечно, мы расстроены, - сказал Брагин. – Все рядом было. Но
это хоккей. Вот так случилось. По желанию и самоотдаче вообще вопросов нет.
Какие-то были ошибки, все понятно. Но я всегда говорил, что главное – характер.
Он определяет.
Мы проигрывали 2:3, но не сдавались, боролись. Были моменты, при
счете 3:3 имели шанс забить. Но на буллитах немного не хватило.
- Видно,
что вы поменяли игру после матча против США в группе. Себя не в чем упрекнуть?
Вы все сделали?
- Все сделали, все разложили. И ребята поняли, как нужно играть.
Нет в Америке ничего сверхъестественного, такие же хоккеисты. Мы сегодня играли
более уверенно и нагло. Второй период получился очень хорошим, с преимуществом.
- Вот так
бывает, что и упрекнуть себя не в чем, но победы нет.
- Ну да. А буллитная серия – она и есть буллитная серия. Мы вели, а в итоге проиграли.
Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт, а еще одну шайбу забросил Люк Канин. Кроме того, на 46-й минуте российский вратарь Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов. 10-минутный овертайм завершился без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.
Матч
США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).
Победный буллит:
Терри - 4:3.
Место и дата
04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция