Валерий Брагин: По желанию и самоотдаче вообще вопросов нет

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от команды США в полуфинале молодежного чемпионата мира отметил, что не имеет претензий к подопечным по самоотдаче.

- Конечно, мы расстроены, - сказал Брагин. – Все рядом было. Но это хоккей. Вот так случилось. По желанию и самоотдаче вообще вопросов нет. Какие-то были ошибки, все понятно. Но я всегда говорил, что главное – характер. Он определяет.

Мы проигрывали 2:3, но не сдавались, боролись. Были моменты, при счете 3:3 имели шанс забить. Но на буллитах немного не хватило.

- Видно, что вы поменяли игру после матча против США в группе. Себя не в чем упрекнуть? Вы все сделали?

- Все сделали, все разложили. И ребята поняли, как нужно играть. Нет в Америке ничего сверхъестественного, такие же хоккеисты. Мы сегодня играли более уверенно и нагло. Второй период получился очень хорошим, с преимуществом.

- Вот так бывает, что и упрекнуть себя не в чем, но победы нет.

- Ну да. А буллитная серия – она и есть буллитная серия. Мы вели, а в итоге проиграли.

Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт, а еще одну шайбу забросил Люк Канин. Кроме того, на 46-й минуте российский вратарь Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов. 10-минутный овертайм завершился без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.