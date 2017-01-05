Валерий Брагин: Я поставил Полунина на седьмой буллит
Главный тренер молодежной сборной России Валерий
Брагин после поражения от команды США в полуфинале молодежного чемпионата мира
отметил, он принял решение поставить Александра Полунина на седьмой буллит.
- Вы решили поставить Полунина на седьмой
буллит?
- Да. У него один финт не прошел, но были еще хорошие в запасе. Мы же тренировались, готовились. Полунин хорошо бьет буллиты. Но видите, вратарь отразил бросок краем ловушки.
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Справедливы ли вообще буллиты в таких матчах? Пусть играют до заброшенной
шайбы.
- Ну может быть да. Так можно выявить, кто по-настоящему сильнее. А буллиты – это такая штука… Видите, один игрок у США нашелся – более хладнокровный. Три раза забил.
- А вы
довольны тем, как мы в овертайме сыграли? Показалось, что Россия побаивалась
идти вперед.
- Нет-нет. Но проблема в том, что в последних матчах мы действовали в три пятерки. И Кирилл Капризов наелся под конец, и Воробьев… Свежести не хватало игрокам. Но я бы не сказал, что мы слишком осторожничали. Америка хотела выиграть в овертайме, но и мы тоже.
Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт, а еще одну шайбу забросил Люк Канин. Кроме того, на 46-й минуте российский вратарь Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов. 10-минутный овертайм завершился без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.
Матч
США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).
Победный буллит:
Терри - 4:3.
Место и дата
04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция