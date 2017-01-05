Валерий Брагин: Я поставил Полунина на седьмой буллит

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от команды США в полуфинале молодежного чемпионата мира отметил, он принял решение поставить Александра Полунина на седьмой буллит.

- Вы решили поставить Полунина на седьмой буллит?

- Да. У него один финт не прошел, но были еще хорошие в запасе. Мы же тренировались, готовились. Полунин хорошо бьет буллиты. Но видите, вратарь отразил бросок краем ловушки.

- Справедливы ли вообще буллиты в таких матчах? Пусть играют до заброшенной шайбы.

- Ну может быть да. Так можно выявить, кто по-настоящему сильнее. А буллиты – это такая штука… Видите, один игрок у США нашелся – более хладнокровный. Три раза забил.

- А вы довольны тем, как мы в овертайме сыграли? Показалось, что Россия побаивалась идти вперед.

- Нет-нет. Но проблема в том, что в последних матчах мы действовали в три пятерки. И Кирилл Капризов наелся под конец, и Воробьев… Свежести не хватало игрокам. Но я бы не сказал, что мы слишком осторожничали. Америка хотела выиграть в овертайме, но и мы тоже.

Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт, а еще одну шайбу забросил Люк Канин. Кроме того, на 46-й минуте российский вратарь Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов. 10-минутный овертайм завершился без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.