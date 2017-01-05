Канадцы обыграли шведов и вышли в финал МЧМ

Хоккеисты молодежной сборной Канады в полуфинальном матче чемпионата мира нанесли поражение сверстникам из Швеции.

Встреча, прошедшая по московскому времени вечером среду в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу канадцев. В составе шведов по шайбе забросили Джоэль Эрикссон Эк и Карл Грундстрём. У канадцев отличились Митчелл Стивенс, Энтони Чирелли и Дилан Строум, а Жюльен Готье оформил дубль.

Таким образом, сборная Канады вышла в финал, где 6 января в 04:00 (мск) сыграют с командой США, которая ранее в серии буллитов (4:3) переиграла сборную России. Россияне и шведы 5 января в 23:30 (мск) начнут встречу за третье место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Швеция – Канада.