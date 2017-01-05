Сборная России сыграет со шведами в матче за бронзу МЧМ
Хоккеисты сборных России и Швеции встретятся в матче за третье место
молодежного чемпионата мира, проходящего в Канаде.
Об этом стало известно в четверг рано утром по московскому времени.
Сборная Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира в Монреале на льду «Белл-центра»
уступила канадцам – 2:5. Ранее в другом полуфинале на этой арене хоккеисты
сборной России в серии буллитов уступили команде США – 3:4.
Таким образом, сборные России и Швеции оспорят бронзовые медали чемпионата мира. Матч за третье место пройдет 5 января и начнется в 23:30 по московскому времени. 6 января в 04:00 в матче за золотые медали сойдутся команды Канады и США.
Матч
Швеция (U-20) - Канада (U-20) - 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Голы:
Эрикссон (Содерлунд), 6:05 (1:0 - мен.). Стефенс (Чирелли), 7:43 (1:1). Грундстрем (Нюландер, Эрикссон), 8:05 (2:1). Чирелли (Клэк, Шабо), 18:49 (2:2). Готье (Дюбуа), 32:02 (2:3). Строум (Джульсен, Бин), 47:38 (2:4). Готье (Строум, Джост), 58:02 (2:5 - п.в.).
Место и дата
05 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция