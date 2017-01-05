Сборная России сыграет со шведами в матче за бронзу МЧМ

Хоккеисты сборных России и Швеции встретятся в матче за третье место молодежного чемпионата мира, проходящего в Канаде.

Об этом стало известно в четверг рано утром по московскому времени. Сборная Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира в Монреале на льду «Белл-центра» уступила канадцам – 2:5. Ранее в другом полуфинале на этой арене хоккеисты сборной России в серии буллитов уступили команде США – 3:4.

Таким образом, сборные России и Швеции оспорят бронзовые медали чемпионата мира. Матч за третье место пройдет 5 января и начнется в 23:30 по московскому времени. 6 января в 04:00 в матче за золотые медали сойдутся команды Канады и США.