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«Флорида» дома уступила «Виннипегу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Шон Маттьяс, Патрик Лайне, Николай Элерс и Марк Шайфли. У хозяев отличился Грег Маккигг.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 7 января в 03:30 (мск) примет «Нэшвилл», а «Виннипег» 7 января в 21:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало».

Матч

Флорида - Виннипег - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы:

Маттиас (Постма, Лоури), 25:03 (0:1). Лайне (Литтл), 27:24 (0:2). МакКэгг (Экблад, Ягр), 38:18 (1:2). Элерс (Литтл), 42:46 (1:3). Шейфли (Троуба, Лайне), 52:05 (1:4).

Место и дата

05 января 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

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