«Флорида» дома уступила «Виннипегу»

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Шон Маттьяс, Патрик Лайне, Николай Элерс и Марк Шайфли. У хозяев отличился Грег Маккигг.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 7 января в 03:30 (мск) примет «Нэшвилл», а «Виннипег» 7 января в 21:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало».