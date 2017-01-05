«Флорида» дома уступила «Виннипегу»
Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».
Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра»,
завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Шон
Маттьяс, Патрик Лайне, Николай Элерс и Марк Шайфли. У хозяев отличился Грег
Маккигг.
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 7 января в 03:30 (мск) примет «Нэшвилл», а «Виннипег» 7 января в 21:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало».
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