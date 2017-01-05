«Филадельфия» с Проворовым проиграла «Рейнджерс»

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе одну шайбу забросил Крис Крайдер, а Кевин Хейз и Михаэль Грабнер оформили по дублю. У хозяев дважды отличился Якуб Ворачек.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл более 19 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 7 января в 21:00 (мск) примет «Тампу-Бэй», а «Рейнджерс» 8 января в 04:00 (мск) в гостях сыграют с «Коламбусом».