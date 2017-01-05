«Филадельфия» с Проворовым проиграла «Рейнджерс»
Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра»,
завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе одну шайбу забросил
Крис Крайдер, а Кевин Хейз и Михаэль Грабнер оформили по дублю. У хозяев дважды
отличился Якуб Ворачек.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл более 19
минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем
полезности «минус один».
В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 7 января в 21:00 (мск) примет «Тампу-Бэй», а «Рейнджерс» 8 января в 04:00 (мск) в гостях сыграют с «Коламбусом».
Матч
Филадельфия - Рейнджерс - 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)
Голы:
Хэйс (Грабнер, Скджей), 22:08 (0:1). Крейдер (Зукарелло, Степан), 45:01 (0:2). Грабнер (Жирарди, Миллер), 51:13 (0:3). Ворачек (Жиру, Гостисбеер), 52:32 (1:3 - бол.). Хэйс (Миллер), 54:15 (1:4). Ворачек (Раффль, Дель Зотто), 57:08 (2:4). Грабнер 57:45 (2:5 - п.в.).
Место и дата
05 января 04:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция