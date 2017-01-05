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«Филадельфия» с Проворовым проиграла «Рейнджерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе одну шайбу забросил Крис Крайдер, а Кевин Хейз и Михаэль Грабнер оформили по дублю. У хозяев дважды отличился Якуб Ворачек.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл более 19 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 7 января в 21:00 (мск) примет «Тампу-Бэй», а «Рейнджерс» 8 января в 04:00 (мск) в гостях сыграют с «Коламбусом».

Матч

Филадельфия - Рейнджерс - 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Голы:

Хэйс (Грабнер, Скджей), 22:08 (0:1). Крейдер (Зукарелло, Степан), 45:01 (0:2). Грабнер (Жирарди, Миллер), 51:13 (0:3). Ворачек (Жиру, Гостисбеер), 52:32 (1:3 - бол.). Хэйс (Миллер), 54:15 (1:4). Ворачек (Раффль, Дель Зотто), 57:08 (2:4). Грабнер 57:45 (2:5 - п.в.).

Место и дата

05 января 04:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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