Поражение российской «молодежки» от США, неудача «Челси» и гол Радулова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра четверга.

1. Хоккеисты молодежной сборной России в серии буллитов уступили сверстникам из США в полуфинале чемпионата мира. Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени в Монреале, завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3. В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт, а еще одну шайбу забросил Люк Канин. Кроме того, на 46-й минуте российский вратарь Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России отличились Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов. 10-минутный овертайм завершился без заброшенных шайб, а серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.

2. В другом полуфинале молодежного чемпионата мира хоккеисты сборной Канады переиграли шведов – 5:2. Причем по ходу встречи канадцы дважды уступали в счете – 0:1 и 1:2. В составе шведов по шайбе забросили Джоэль Эрикссон Эк и Карл Грундстрём. У канадцев отличились Митчелл Стивенс, Энтони Чирелли и Дилан Строум, а Жюльен Готье оформил дубль.

3. Футболисты лондонского «Тоттенхэма» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии переиграли земляков из «Челси» - 2:0. Дублем в составе «шпор» отметился Деле Алли, которому дважды ассистировал Кристиан Эриксен. «Тоттенхэм» набрал 42 очка и теперь делит третье-четвертое места с «Манчестер Сити». У «Челси» прервалась 13-матчевая победная серия в АПЛ. Тем не менее, команда Антонио Конте сохранила лидерство, имея в активе 49 очков.

4. Футболисты мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании уверенно обыграли «Севилью» - 3:0. В составе мадридцев дубль оформил Хамес Родригес, а еще один мяч провел Рафаэль Варан. Отметим, что в этом матче не играл португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Ответный матч соперников пройдет в Севилье 12 января.

5. Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян, по информации «Советского спорта», является основным претендентом на пост главного тренера «Анжи». Решение о назначении может быть принято в ближайшее время.

6. «Зенит» готов заплатить за полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса 20 миллионов евро. Питерский клуб может осуществить этот трансфер на деньги, полученные от продажи Акселя Витселя. Самарис не против перехода в «Зенит», футболист даже отказался продолжить карьеру в Англии. Впрочем, агент Самариса - Иоаннис Эммануилидис назвал информацию о переходе своего клиента в «Зенит» слухами.

7. Президент «Терека» Магомед Даудов подтвердил переход в свой клуб 25-летнего полузащитника Бернарда Бериши, ранее выступавшего за «Анжи». За махачкалинский клуб албанец провел 30 матчей, в которых забил четыре мяча.

8. Московский ЦСКА интересуется 20-летним бразильским футболистом «Васко да Гамы» Матеусом Индио, выступающим на правах аренды в «Эшториле». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах «Эшторила», в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

9. 20-летний нападающий московского ЦСКА Карлос Страндберг перешел в «Брюгге». Отмечается, что форвард подписал с бельгийским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года. О других подробностях сделки пока не сообщается.

10. Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в овертайме проиграли «Монреалю» - 3:4. В составе победителей дублем отметился Макс Пачьоретти, а по одному голу на счету Александра Радулова и Натана Болье. Радулов набрал баллы за результативность в пятом матче подряд.

11. Российский лыжник Сергей Устюгов одержал четвертую победу в четырех гонках многодневки «Тур де Ски», выиграв гонку преследования в немецком Оберстдорфе. Устюгов преодолел дистанцию в 15 км за 37 минут 58,5 секунды. Второе место досталось норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю. Третьим стал канадец Алекс Харви.

Цитата дня: «Как мне работа Карреры? Если честно, то никак!» (Олег Романцев)

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Именинники: 5 января исполняется 45 лет прославленному российскому гандболисту, ныне наставнику мужской сборной России Дмитрию Торгованову. Также в этот день 47 лет исполняется двум известным российским футболистам, ныне тренерам Юрию Ковтуну и Олегу Веретенникову.