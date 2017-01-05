Шайба Радулова помогла «Монреалю» обыграть «Даллас»
Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».
Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра»,
завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе
забросили Натан Болье и Александр Радулов, а Макс Пачьоретти оформил дубль. У хозяев
отличились Тайлер Сегин, Джон Клингберг и Эса Линделль.
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 21
минуту, нанес пять бросков, один из которых достиг цели, дважды заблокировал
броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 23
минуты, нанес два броска, применил один силовой прием, окончив матч с
показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 8 января в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Сент-Луисом», а «Монреаль» 8 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Торонто».
Матч
Даллас - Монреаль - 3:4 О.Т. (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы:
Больё (Дано), 10:38 (0:1). Сегин (Шарп, Джонс), 14:44 (1:1). Клингберг (Спецца, Икин), 32:29 (2:1 - бол.). Радулов (Уэбер, Больё), 42:58 (2:2 - бол.). Пачиоретти (Уэбер, Больё), 44:13 (2:3 - бол.). Линделль (Клингберг), 57:13 (3:3). Пачиоретти (Петри, Дано), 60:19 (3:4).
Место и дата
05 января 04:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция