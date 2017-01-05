Шайба Радулова помогла «Монреалю» обыграть «Даллас»

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Натан Болье и Александр Радулов, а Макс Пачьоретти оформил дубль. У хозяев отличились Тайлер Сегин, Джон Клингберг и Эса Линделль.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 21 минуту, нанес пять бросков, один из которых достиг цели, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 23 минуты, нанес два броска, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 8 января в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Сент-Луисом», а «Монреаль» 8 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Торонто».