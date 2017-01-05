Ягр вышел на пятое место в списке лучших ассистентов НХЛ

Нападающий «Флориды» Яромир Ягр поднялся на пятое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Он обошел по этому показателю канадского защитника Пола Коффи.

В матче против «Виннипега» (1:4) 44-летний форвард сделал результативную передачу на Грега Маккегга, которая стала для него 1136-й в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Коффи 1135 голевых передач в 1409 матчах. Первое место занимает Уэйн Гретцки, на счету которого 1963 передачи очков.

За свою карьеру в НХЛ Ягр выступал за такие клубы как «Питтсбург», «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон» и «Нью-Джерси».