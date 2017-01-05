Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция (U-20)2 : 5Канада (U-20)
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Теннис  Кузнецова5:7, 4:6Мугуруса
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Динамо Рига- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елисеев стартует седьмым в спринте на КМ в Оберхофе, Шипулин - 17-м, Фуркад - 23-м

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 5 января, стартует четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

В 16:15 мск состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. В спринте примут участие 106 биатлонистов, Россию представят шесть.

Первым из россиян на старт выйдет Матвей Елисеев - у него 7-й номер. Антон Шипулин отправится в гонку под 17-м номером, Максим Цветков - под 18-м, Антон Бабиков - под 30-м, Дмитрий Малышко - под - 48-м.

В заключительной группе побежит Юрий Шопин, он заявлен под 95-м номером. 

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад стартует 23-м, норвежцы Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен отправятся на лыжню под 33 и 34 номерами соответственно.  

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок мира. Оберхоф. Спринт. Мужчины. Начало текстовой трансляции – 16:15 мскВ четверг в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону пройдет спринтерская гонка.Рикко Гросс: Сейчас не тот момент, чтобы вызывать на Кубок мира ЛогиноваСтарший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал выбор состава команды на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе.Вольфганг Пихлер: России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить команду от Игр в ПхенчханеБывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выступил за принятие самых жестких мер в отношении нарушителей антидопинговых правил.Гонки в Оберхофе под угрозой срыва из-за неблагоприятных погодных условийПроведение гонок четвертого этапа Кубка мира-2016/17 по биатлону в немецком Оберхофе находится под вопросом.Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира в ОберховеСо 2 по 8 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.Мартен Фуркад: Отмена этапа Кубка мира в Тюмени – это маскарад, а не борьба с допингомДвукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о том, как, по его мнению, нужно вести борьбу с допингом.Малышко и Кайшева выступят на этапе Кубка мира в ОберхофеТренерский штаб сборной России определился с составом команды на четвертый этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.Бе-старший и Экхофф пропустят этап Кубка мира в ОберхофеНорвежские биатлонисты Тарьей Бе и Тириль Экхофф не смогут выступить на четвертом этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе.Домрачева включена в предварительный состав сборной Белоруссии на этап в ОберхофеТрехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вошла в предварительную заявку сборной Белоруссии на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).Тренер сборной Украины: В плане стрельбы Домрачева готова к стартамТренер женской сборной Украины по биатлону Александр Биланенко рассказал, как олимпийская чемпионка Дарья Домрачева готовится к сезону после рождения ребенка.Стройка века и мизерная доля остарина. 5 главных скандалов неделиСтройка века и мизерная доля остарина. 5 главных скандалов недели«Советский спорт» по традиции вспоминает самые громкие скандалы, потрясшие спортивный мир за последние семь дней .«Когда не было денег, мы спасались в лесу» Семейные истории российского биатлона«Когда не было денег, мы спасались в лесу» Семейные истории российского биатлонаБиатлонист сборной России прапорщик ЦСКА Матвей Елисеев пришел в редакцию «Советского спорта».СБР обратился к авиакомпаниям и отелям Тюмени с просьбой о содействии болельщикамСоюз биатлонистов России обратился к руководству авиакомпаний и отелей в Тюмени с просьбой о содействии биатлонным болельщикам.Андерс Бессеберг: В январе станет известно, какой город заменит ТюменьМеждународный союз биатлонистов (IBU) к середине января определится с местом проведения восьмого этапа Кубка мира сезона-2016/17, который планировалось провести в Тюмени, сообщил президент IBU Андерс Бессеберг.Максим Кугаевский: Гараничев будет готовиться к январским стартам индивидуальноЛичный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский рассказал, что его подопечный будет готовиться к январским этапам Кубка мира по индивидуальной программе.Кайшева, Услугина, Подчуфарова, Акимова и Глазырина выступят на этапе Кубка мира в ОберхофеСтал известен состав женской сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе.Елена Пидгрушная: Я не против, чтобы предпоследний этап сезона был перенесен из Тюмени в ОслоУкраинская биатлонистка Елена Пидгрушная поделилась своим мнением о том, куда следует перенести этап Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени.Дмитрий Пидручный: Я против того, чтобы тюменский этап Кубка мира переносили в РаубичиУкраинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился своим мнением о том, куда следует перенести этап Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени.Дмитрий Малышко: Мы живем вместе со Слеповым и никого в гости не пускаемРоссийский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свой успех в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».Волков, Логинов и Слепов вошли в состав сборной России на январские стартыСтал известен состав мужской сборной России по биатлону на международные соревнования в январе.
Главные новости
Футбол
Поражение российской «молодежки» от США, неудача «Челси» и гол Радулова. Главные новости утра
Теннис
Кузнецова проиграла Мугурусе в 1/4 финала турнира в Брисбене
Биатлон
Елисеев стартует седьмым в спринте на КМ в Оберхофе, Шипулин - 17-м, Фуркад - 23-м
Хоккей
Ягр вышел на пятое место в списке лучших ассистентов НХЛ
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Монреалю» обыграть «Даллас»
Хоккей
Сборная России сыграет со шведами в матче за бронзу МЧМ
Хоккей
Канадцы обыграли шведов и вышли в финал МЧМ
Хоккей
Валерий Брагин: По желанию и самоотдаче вообще вопросов нет
Хоккей
Кирилл Капризов: Нас сразу предупредили, что будем бросать по пять буллитов
Хоккей
Валерий Брагин: Правило о пяти буллитах? Все наши ребята знали
все новости
Максим Цветков
Максим Цветковвсе новости
Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости
Юрий Шопин
Юрий Шопинвсе новости
Матвей Елисеев
Матвей Елисееввсе новости
Антон Бабиков
Антон Бабиковвсе новости
Дмитрий Малышко
Дмитрий Малышковсе новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости