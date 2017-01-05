Елисеев стартует седьмым в спринте на КМ в Оберхофе, Шипулин - 17-м, Фуркад - 23-м
Сегодня, 5 января, стартует четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.
В 16:15 мск состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. В спринте примут участие 106 биатлонистов, Россию представят шесть.
Первым из россиян на старт выйдет Матвей Елисеев - у него 7-й номер. Антон Шипулин отправится в гонку под 17-м номером, Максим Цветков - под 18-м, Антон Бабиков - под 30-м, Дмитрий Малышко - под - 48-м.
В заключительной группе побежит Юрий Шопин, он заявлен под 95-м номером.
Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад стартует 23-м, норвежцы Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен отправятся на лыжню под 33 и 34 номерами соответственно.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.
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