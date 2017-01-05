Кузнецова проиграла Мугурусе в 1/4 финала турнира в Брисбене

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Кузнецова обыграла Айяву и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене Матч второго раунда турнира WTA в Брисбене (Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и австралийкой Дестани Айявой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Кузнецовой.

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Касаткина проиграла Мугурусе в Брисбене, упустив матч-пойнт 26-я ракетка мира Дарья Касаткина потерпела поражение от Гарбинье Мугурусы в драматичном матче второго круга турнира WTA Brisbane International.

Брисбен. WTA. 1/16 финала. Кузнецова обыграла Чирико, Стосур уступила Мугурусе и другие матчи Результаты матчей 1/16 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия).

Родина поднялась на 85-е место в рейтинге WTA На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.

Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Брисбене в парном разряде Российские теннисистки Екатерина Макарова - Елена Веснина одержали победу в первом круге турнира в Брисбене. Наш дуэт победил пару Дарья Юрак - Анастасия Родионова со счетом 6:2, 6:2.

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Первак не смогла выйти в основную сетку турнира в Брисбене Российская теннисистка Ксения Первак уступила американке Саше Викери в матче первого раунда квалификации турнира в Брисбене (Австралия).

Шамиль Тарпищев: В следующем году Кузнецова может победить на одном из турниров «Большого шлема» Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре петербургской теннисистки Светланы Кузнецовой.

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Кузнецова, Веснина, Макарова и Касаткина сыграют на турнире в Санкт-Петербурге Стал известен полный состав участников турнира WТА в Санкт-Петербурге, который состоится с 30 января по 5 февраля 2017 года.

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