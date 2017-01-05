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Кузнецова проиграла Мугурусе в 1/4 финала турнира в Брисбене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Брисбене.

В четвертьфинале 31-летняя россиянка уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 5:7, 4:6. Тенниситки провели на корте 1 час 49 минут.

За выход в финал испанка поспорит с француженкой Ализе Корне. 

Брисбен (Австралия) 

Турнир WTA

Призовой фонд 890 100 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал  

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Мугуруса Г. (Испания) - 5:7, 4:6

Место и дата

05 января 06:30, , Онлайн-трансляция


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