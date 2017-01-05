Кузнецова проиграла Мугурусе в 1/4 финала турнира в Брисбене
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Брисбене.
В четвертьфинале 31-летняя россиянка уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 5:7, 4:6. Тенниситки провели на корте 1 час 49 минут.
За выход в финал испанка поспорит с француженкой Ализе Корне.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Мугуруса Г. (Испания) - 5:7, 4:6
Место и дата
05 января 06:30, , Онлайн-трансляция
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