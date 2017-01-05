«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд в НХЛ, проиграв «Ванкуверу»
«Ванкувер» одержал победу над «Аризоной» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев отличились Свен Берчи, Брендон Саттер и Бо Хорват. Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провёл на льду 16 минут.
«Ванкувер» продлил свою победную серию до пяти матчей. «Аризона» проиграла восьмую встречу подряд. После этого матча «Ванкувер» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, «Аризона» расположилась на 14-й строчке.
Матч
Ванкувер - Аризона - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы:
Берчи 9:51 (1:0). Саттер 46:53 (2:0). Хорват (Берроуз, Танев), 53:43 (3:0).
Место и дата
05 января 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
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