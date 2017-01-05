«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд в НХЛ, проиграв «Ванкуверу»

«Ванкувер» одержал победу над «Аризоной» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличились Свен Берчи, Брендон Саттер и Бо Хорват. Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провёл на льду 16 минут.

«Ванкувер» продлил свою победную серию до пяти матчей. «Аризона» проиграла восьмую встречу подряд. После этого матча «Ванкувер» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, «Аризона» расположилась на 14-й строчке.



