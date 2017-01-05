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Рязанцев, Могилевец и Ломбертс могут покинуть «Зенит» зимой

Источник:  BobSoccerКомментарии

В зимнее межсезонье «Зенит» могут покинуть Александр Рязанцев, Павел Могилевец и Николас Ломбертс, сообщает Bobsoccer.

Рязанцев восстановился после травмы и должен поехать на сбор в Дубай. Однако нельзя утверждать, что он останется в команде до закрытия трансферного окна. К Рязанцеву проявляют интерес несколько российских клубов. Прошлой зимой «Зенит» отдал Рязанцева в аренду в «Урал».

Под вопросом будущее в «Зените» Павла Могилевца, он по-прежнему не имеет постоянной игровой практики и может покинуть питерский клуб зимой. 

Будущее Ломбертса зависят от решения руководства «Зенита». У центрального защитника есть предложения из Бельгии. 

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