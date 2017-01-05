«Анахайм» обыграл «Детройт»
«Анахайм» одержал победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей шайбами отметились Ник Ритчи и Ондржей Каше.
«Анахайм» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, «Детройт» на Востоке расположился на 14-й строчке.
Матч
Анахайм - Детройт - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Ритчи (Верметт, Каше), 13:54 (1:0). Каше (Верметт, Бьекса), 57:06 (2:0).
Место и дата
05 января 06:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
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