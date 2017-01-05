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«Анахайм» обыграл «Детройт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Анахайм» одержал победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей шайбами отметились Ник Ритчи и Ондржей Каше. 

«Анахайм» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ,  «Детройт» на Востоке расположился на 14-й строчке. 

Матч

Анахайм - Детройт - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Ритчи (Верметт, Каше), 13:54 (1:0). Каше (Верметт, Бьекса), 57:06 (2:0).

Место и дата

05 января 06:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция


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