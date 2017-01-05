Бекхэм повздорил с экс-руководителем команды «Формулы-1» из-за мест на новогоднем шоу

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм повздорил с экс-руководителем команды «Формулы-1» «Макларен» Роном Деннисом из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах, сообщает «Лента.Ru» со ссылкой на F1i.com.



По информации источника, разговор шел на повышенных тонах, но вскоре Бекхэм и Деннис нашли компромисс, потому что были давно знакомы.

Конфликт произошел из-за того, что Деннис утверждал, что места на новогоднем шоу на Мальдивах принадлежат ему. В перепалку с ним вступила женщина из компании Бекхэма. Через некоторое время в спор вмешался футболист и доказал правоту своей подруги, после чего Деннис принес Бекхэму извинения.