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Болельщики на Кубке конфедераций смогут бронировать бесплатные билеты на поезд

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Специально к Кубку конфедераций-2017 будет запущена специальная система бронирования железнодорожных билетов.

Сейчас запущено тестирование централизованной системы управления перевозками болельщиков и информационной поддержки их перевозок, которая поможет им вовремя добраться на матч Чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, сообщает «Российская газета».

- В основу Стратегии легли положения Концепции транспортного обеспечения ЧМ-2018 и Кубка, а также положения Объединенного операционного транспортного плана этих мероприятий. Документ закрепляет основные принципы транспортного обслуживания во время проведения матчей футбольного первенства.

Во время Кубка и Чемпионата только непосредственно на стадионы приедет почти 4 млн зрителей, плюс еще зрители, которые расположатся в фан-зонах - такой ощутимый дополнительный спрос на транспортные услуги требует четкого распределения ролей между всеми службами и ведомствами, которые обеспечивают комфорт и безопасность на транспорте. Это как раз и реализовано, закреплено в Стратегии»,- подчеркнул Генеральный директор «Транспортной дирекции - 2018» Терентий Мещеряков.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах. На турнире сыграют сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Португалии.

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