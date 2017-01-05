«ПСЖ» интересуется Алексисом Санчесом

Форвард лондонского «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес может продолжить карьеру в «ПСЖ».

В приобретении 28-летнего футболиста заинтересован главный тренер парижан Унаи Эмери, ранее работавший с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на итальянское издание Gazzetta dello Sport.

Напомним, «ПСЖ» в данный момент занимает лишь третью строчку турнирной таблицы чемпионата Франции, отставая от лидирующей «Ниццы» на пять очков.

В текущем сезоне Алексис Санчес забил 13 мячей и сделал 8 голевых передач в 20 проведенных матчах английской премьер-лиги. Ранее игрок защищал цвета «Барселоны».

