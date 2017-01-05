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Российский бадминтонист Иванов установил мировой рекорд по скорости полета волана

Источник:  Лента.РуКомментарии

Российский бадминтонист Владимир Иванов установил мировой рекорд по скорости полета волана в одиночном бадминтоне, сообщает «Лента.Ru».

Рекорд был установлен на турнире в индийском Лакнау. Иванов послал волан со скоростью 419 километров в час. Это на два километра быстрее предыдущего рекорда, установленного южнокорейцем Юн Сеонгом.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Иванов в паре с Иваном Созоновым дошел до четвертьфинала, где россияне уступили китайскому дуэту Бяо Чай/Вей Хун. 

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