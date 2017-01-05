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Соперник Расула Мирзаева пожелал ему скорейшего выздоровления

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Соперник российского бойца ММА Расула Мирзаева грузин Леван Макашвили пожелал ему скорейшего выздоровления после перенесенного вооруженного нападения.

- Когда я узнал о случившемся инциденте с Расулом, очень расстроился. Наш реванш очень важен, как для меня, так и для Расула, и сейчас я понимаю, что скорее всего бой перенесется. Уважаю Расула как человека и спортсмена и от всей души желаю ему скорейшего выздоровления. Я продолжаю тренироваться, и если до встречи с Расулом компания Fight Nights предложит бой с другим бойцом, я готов принять вызов, - цитирует Макашвили агентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации Fight Nights.

Напомним, что в среду появилась информация о том, что состояние Расула Мирзаева ухудшилось. Он остается в больнице.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники поджидали Мирзаева около жилого дома на Восточной улице. По бойцу было произведено несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего он был избит.

За карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев одержал 17 побед и потерпел одно поражение. В ноябре 2016 года Макашвили нанес поражение Расулу единогласным решением судей.





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