Капризов, Рыков и Самсонов признаны лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ-2017
Тренерский штаб сборной России признал нападающего Кирилла Капризова, защитника Егора Рыкова и вратаря Илью Самсонова лучшими хоккеистами российской команды на МЧМ-2017.
«Лучшими игроками сборной России на турнире признаны Капризов, Рыков и Самсонов», - сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе сборной России.
Капризов на данный момент является лучшим снайпером турнира, забросив в 6 матчах 8 шайб.
Сегодня ночью сборная России проиграла команде США по буллитам со счетом 3:4. В матче за третье место наши хоккеисты сыграют со Швецией. В финале встретятся команды США и Канады.
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