20 января в США будет показан фильм «Икар» с участием Родченкова

Документальный фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля, в создании которого принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, будет впервые показан публике 20 января.

Кроме этого, фильм поборется за призы кинофестиваля Sundance («Сандэнс»), который пройдет с 19 по 29 января 2017 года в американском Парк-Сити.

В мае прошлого года Родченков в открытом письме президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху сообщил, что выступит в будущем фильме «Икар» в качестве эксперта и источника информации о том, как атлеты применяют допинг и умело скрывают эти нарушения.

Напомним, на показаниях Григория Родченкова были основаны многие тезисы доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном. По утверждению Родченкова, в России к домашней Олимпиаде-2014 была создана государственная система по внедрению допинга в спорт. А на самих Играх в Сочи многие допинг-пробы российских олимпийцев были подменены.

