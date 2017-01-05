Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция (U-20)2 : 5Канада (U-20)
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Теннис  Кузнецова5:7, 4:6Мугуруса
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Динамо Рига- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

20 января в США будет показан фильм «Икар» с участием Родченкова

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Документальный фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля, в создании которого принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, будет впервые показан публике 20 января.

Кроме этого, фильм поборется за призы кинофестиваля Sundance («Сандэнс»), который пройдет с 19 по 29 января 2017 года в американском Парк-Сити. 

В мае прошлого года Родченков в открытом письме президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху сообщил, что выступит в будущем фильме «Икар» в качестве эксперта и источника информации о том, как атлеты применяют допинг и умело скрывают эти нарушения.

Напомним, на показаниях Григория Родченкова были основаны многие тезисы доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном. По утверждению Родченкова, в России к домашней Олимпиаде-2014 была создана государственная система по внедрению допинга в спорт. А на самих Играх в Сочи многие допинг-пробы российских олимпийцев были подменены.    

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Вяльбе: Российские лыжники не принимали допинг. Это похоже на пакости РодченковаПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о временном отстранении российских лыжников из-за подозрений в употреблении допинга. Она считает, что обвинения в их адрес не соответствуют действительности.Родченков уничтожает российский спорт. А мы его орденом Дружбы наградили!Родченков уничтожает российский спорт. А мы его орденом Дружбы наградили!Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассуждает о личности Григория Родченкова в скандальном деле о допинге.Владимир Путин о Родченкове: Он постоянно таскал в Россию всякую гадостьВладимир Путин о Родченкове: Он постоянно таскал в Россию всякую гадостьПрезидент России Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Советского спорта».Мосгорсуд отменил арест имущества информатора WADA РодченковаКак сообщает агентство «РИА-Новости», Мосгорсуд отменил арест земельного участка и дома, принадлежащего экс-главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору WADA Григорию Родченкову.Следователь: Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминовПо словам одного из следователей Могсорсуда, экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне выступающий информатором ВАДА по допинговым скандалам в России, выдавал российским спортсменам запрещенные препараты под видом витаминов.Первые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяПервые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяФрагменты переписки экс-главы Московской антидопинговой лаборатории стали получать подтверждение.«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова«Советский спорт» изучает опубликованные материалы, с которыми работала комиссия Ричарда Макларена.Михаил Мамиашвили: Слышал, что препарат, обнаруженный у Бароева, создал Родченков – господин ничтожествоПрезидент Федерации спортивной борьбы России прокомментировал ситуацию с лишением бронзовой медали Олимпиады-2008 российского борца Хасана Бароева. Он сказал, что препарат, обнаруженный в допинг-пробе спортсмена, создал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.Жизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойЖизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойОптимистичный и пессимистичный варианты развития событий после обнародования расследования комиссии WADA.Валентин Балахничёв: Думаю, скрытым свидетелем ВАДА является СоболевскийБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничёв выразил мнение, что вторым российским информатором Всемирного антидопингового агентства является Тимофей Соболевский.Валентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаВалентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаЧерез месяц будет обнародована вторая часть доклада комиссии Ричарда Макларена, которая полностью будет посвящена Играм в Сочи.Леонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеЛеонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеПочетный президент ОКР в интервью «Советскому спорту» комментирует актуальные проблемы российского спорта.За что арестовали земельной участок Григория Родченкова? ОпросБасманный суд Москвы наложил арест на земельный участок, принадлежащий экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.Суд в Москве арестовал земельный участок РодченковаБасманный суд Москвы наложил арест на земельный участок, принадлежащий экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.Владимир Маркин: Родченков занимался распространением допинга. Но нет доказательств того, что он уничтожал пробы для определенной целиОфициальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин рассказал о ходе расследования в отношении бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.Валентин Балахничев: Методики по обнаружению стероидов были разработаны в бытность РодченковаБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался о методиках по обнаружению стероидов в допинг-пробах.Владимир Морозов: Родченкова в Лос-Анджелесе я не искал (видео)Владимир Морозов: Родченкова в Лос-Анджелесе я не искал (видео)Лидер сборной России по плаванию Владимир Морозов в интервью Sovsport.ru прокомментировал ситуацию со своим допуском к Олимпиаде.Сергей Нарышкин: Родченков является преступником и его нужно судитьПредседатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин считает, что информатор WADA Григорий Родченков является преступником, которого необходимо судить.Виталий Мутко: Считаю Родченкова большим ученым. Человек опыты на себе делал!Министр спорта России Виталий Мутко поделился мнением о бывшем директоре «Антидопингового центра» Григории Родченкове.Павел Буре: Когда я играл в НХЛ, меня вообще никто не проверял на допинг!Павел Буре: Когда я играл в НХЛ, меня вообще никто не проверял на допинг!Легендарный хоккеист Павел Буре в беседе с обозревателем Sovsport.ru прокомментировал последние олимпийские новости.
Главные новости
Футбол
Поражение российской «молодежки» от США, неудача «Челси» и гол Радулова. Главные новости утра
Формула-1
Экклстоун надеется увидеть сына Михаэля Шумахера в «Формуле-1»
Футбол
Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017
Биатлон
Александр Тихонов: Пихлер - моральный урод. Пусть расскажет, сколько он у нас заработал
Другие
20 января в США будет показан фильм «Икар» с участием Родченкова
Футбол
Валерий Рейнгольд: Гончаренко поступил очень опрометчиво, возглавив ЦСКА
Хоккей
Капризов, Рыков и Самсонов признаны лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ-2017
MMA
Соперник Расула Мирзаева пожелал ему скорейшего выздоровления
Футбол
«ПСЖ» интересуется Алексисом Санчесом
Бокс
Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы B
все новости
Григорий Родченков
Григорий Родченковвсе новости