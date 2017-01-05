Александр Тихонов: Пихлер - моральный урод. Пусть расскажет, сколько он у нас заработал

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов нелестно отозвался об экс-наставнике женской сборной России по биатлону Вольфганге Пихлере.

- Пихлер – моральный урод. Я знаю его около 45 лет. Он, еще будучи юнцом бегал за нами и учился уму-разуму. Я даже был знаком с его отцом и братом, который сейчас работает бургомистром в Германии. Исходя из этого, напрашивается лишь один вывод – в семье не без урода.

Пусть лучше расскажет, сколько он у нас заработал и платил ли он налоги. А что он дал нам? Это ведь Пихлер готовил сборную к Сочи. Более безграмотного и непрофессионального специалиста я не знаю.

Нас просто-напросто возят лицом по грязному столу, и мы сами признаем свою вину, но никто к ответственности не привлечен – виноватых нет. Почему никто не поговорил по этому поводу с Прохоровым, Кущенко, Паком? Ведь именно они пригласили Пихлера, - заявил Тихонов.

Ранее немецкий специалист Вольфганг Пихлер выступил с инициативой отстранить российскую команду от Олимпиады-2018 в Пхенчхане из-за череды допинговых скандалов.

Напомним, 22 декабря Международный союз биатлонистов лишил Россию право проведения этапа Кубка мира в Тюмени и отстранил двух биатлонистов из 31, в отношении которых по инициативе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена было начато расследование.