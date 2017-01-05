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Жюльен Готье: Американцы - единственная команда, которой мы проиграли. Обязаны доказать, что Канада сильнее

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий молодежной сборной Канады по хоккею Жюльен Готье поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира против команды США.

- Мы должны оказывать большее давление в тех зонах, где находится шайба. Также нам потребуется продемонстрировать физическое превосходство на обеих сторонах площадки. Американцы - единственная команда, которой мы проиграли на турнире (на стадии группового этапа). Поэтому теперь обязаны доказать, что Канада сильнее, - заявил Готье. 

Напомним, Жюльен Готье минувшей ночью отметился дублем в полуфинальном матче Швеция - Канада.

Сборная Канады вышла в финал, где 6 января в 04:00 (мск) сыграют с командой США, которая ранее в серии буллитов (4:3) переиграла сборную России. Россияне и шведы 5 января в 23:30 (мск) начнут встречу за третье место.

Матч

Швеция (U-20) - Канада (U-20) - 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Голы:

Эрикссон (Содерлунд), 6:05 (1:0 - мен.). Стефенс (Чирелли), 7:43 (1:1). Грундстрем (Нюландер, Эрикссон), 8:05 (2:1). Чирелли (Клэк, Шабо), 18:49 (2:2). Готье (Дюбуа), 32:02 (2:3). Строум (Джульсен, Бин), 47:38 (2:4). Готье (Строум, Джост), 58:02 (2:5 - п.в.).

Место и дата

05 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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