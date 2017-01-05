Жюльен Готье: Американцы - единственная команда, которой мы проиграли. Обязаны доказать, что Канада сильнее

Нападающий молодежной сборной Канады по хоккею Жюльен Готье поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира против команды США.

- Мы должны оказывать большее давление в тех зонах, где находится шайба. Также нам потребуется продемонстрировать физическое превосходство на обеих сторонах площадки. Американцы - единственная команда, которой мы проиграли на турнире (на стадии группового этапа). Поэтому теперь обязаны доказать, что Канада сильнее, - заявил Готье.

Напомним, Жюльен Готье минувшей ночью отметился дублем в полуфинальном матче Швеция - Канада.

Сборная Канады вышла в финал, где 6 января в 04:00 (мск) сыграют с командой США, которая ранее в серии буллитов (4:3) переиграла сборную России. Россияне и шведы 5 января в 23:30 (мск) начнут встречу за третье место.