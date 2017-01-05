Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

«Стратегия соответствует правительственной гарантии относительно бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований между городами – организаторами матчей и учитывает требования Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Стратегией определены требования к транспортному обслуживанию в период проведения спортивных соревнований, основные положения единой централизованной системы управления пассажирскими перевозками и информационной поддержки потребителей услуг транспорта и транспортной инфраструктуры, задействованной в обеспечении Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года», - говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Кроме этого на сайте было опубликовано постановление правительства об утверждении формы входного билета на матч ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах. На турнире сыграют сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Португалии. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.