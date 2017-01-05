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Экклстоун надеется увидеть сына Михаэля Шумахера в «Формуле-1»

Источник:  Sport BildКомментарии

Промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун признался, что хотел бы увидеть в самой престижной гоночной серии Мика Шумахера - сына семикратного чемпиона мира.

 - Если он хотя бы приблизится к тому, насколько хорош был его отец, то почему бы и нет? Для «Формулы-1» было бы здорово, если фамилия Шумахер снова появится в протоколах, - заявил Экклстоун.

Напомним, предстоящий сезон 17-летний Мик Шумахер проведет в «Формуле-3».

Михаэль Шумахер продолжает курс реабилитации, призванный нейтрализовать последствия тяжелой черепно-мозговой травмы, которую легендарный гонщик получил в декабре 2013 года, катаясь на лыжах по французских Альпах.

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