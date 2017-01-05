Карло Анчелотти: Гвардиола добьется успеха с «Манчестер Сити», но ему нужно время

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти убежден в том, что карьера Хосепа Гвардиолы в английской премьер-лиге сложится успешно.

- Тренеру не легко сразу же проявить себя в новых условиях и в новом чемпионате. Но я уверен, что Гвардиола в «Манчестер Сити» проделает такую же качественную работу, как и в «Баварии». Требуется время, чтобы игроки начали воплощать новые идеи в жизнь, - заявил Анчелотти.

Напомним, Карло Анчелотти сменил Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера «Баварии» летом 2016 года.

Мюнхенский гранд лидирует в чемпионате Германии, опережая «РБ Лейпциг» на три очка после 16 туров.

«Манчестер Сити» Гвардиолы идет четвертым в таблице АПЛ, отставая на 7 очков от лидирующего в турнире «Челси».

