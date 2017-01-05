«Анжи» выставил на продажу Беленова и Боли
Руководство «Анжи» готово продать вратаря Александра Беленова и нападающего Янника Боли, чтобы разгрузить свою финансовую ведомость, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, в конце декабря клуб объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря «Анжи» покинул главный тренер Павел Врба.
По информации источника агентства, дагестанский клуб выставил на продажу еще двух футболистов – Беленова и Боли.
Беленов отыграл все 17 матчей за «Анжи» в нынешнем сезоне чемпионата России, пропустив 18 мячей. В активе Боли 11 игр и 2 гола, один из которых был забит с пенальти.
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