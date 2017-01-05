Трой Терри из американской «молодежки» - первая звезда игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ принял нестандартное решение, признав первой звездой игрового дня в лиге нападающего молодежной сборной США Троя Терри.
Напомним, Терри реализовал три послематчевых буллита в полуфинальном матче против сборной России, внеся решающий вклад в победу своей команды.
Трой Терри был задрафтован «Анахаймом» в 2015 году под общим номером 148. Хоккеист играет за команду университета Денвера в NCAA. В НХЛ американец пока не провел ни одного матча.
Второй звездой игрового дня в НХЛ признан капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти. Он забросил две шайбы в победном матче с «Далласом» (4:3).
Третьей звездой признан австрийский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер. Во встрече с «Филадельфией» (5:2) он забил дважды и сделал одну результативную передачу.
Матч
США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).
Победный буллит:
Терри - 4:3.
Место и дата
04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция