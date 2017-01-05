Трой Терри из американской «молодежки» - первая звезда игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ принял нестандартное решение, признав первой звездой игрового дня в лиге нападающего молодежной сборной США Троя Терри.

Напомним, Терри реализовал три послематчевых буллита в полуфинальном матче против сборной России, внеся решающий вклад в победу своей команды.

Трой Терри был задрафтован «Анахаймом» в 2015 году под общим номером 148. Хоккеист играет за команду университета Денвера в NCAA. В НХЛ американец пока не провел ни одного матча.

Второй звездой игрового дня в НХЛ признан капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти. Он забросил две шайбы в победном матче с «Далласом» (4:3).