Страндберг официально перешел из ЦСКА в «Брюгге»
Официальный сайт бельгийского «Брюгге» подтвердил переход шведского нападающего Карлоса Страндберга, ранее выступавшего за ЦСКА.
#VälkommenCarlos!https://t.co/yEvKJBjlD6 pic.twitter.com/EIFZY0g2cb— Club Brugge KV (@ClubBrugge) 5 января 2017 г.
Страндберг подписал с бельгийским клубом контракт, рассчитанный до лета 2021 года.
Ранее новый главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявлял, что команду в зимнее трансферное окно покинут Ласина Траоре и Карлос Страндберг.
Напомним, шведский нападающий стал игроком ЦСКА в 2015 году, перейдя из «Хаккена». В нынешнем сезоне РФПЛ форвард провел за российскую команду восемь матчей и забил два гола.
«Брюгге» лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии, опережая «Андерлехт» на два очка.
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