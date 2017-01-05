Страндберг официально перешел из ЦСКА в «Брюгге»

Официальный сайт бельгийского «Брюгге» подтвердил переход шведского нападающего Карлоса Страндберга, ранее выступавшего за ЦСКА.

Страндберг подписал с бельгийским клубом контракт, рассчитанный до лета 2021 года.



Ранее новый главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявлял, что команду в зимнее трансферное окно покинут Ласина Траоре и Карлос Страндберг.

Напомним, шведский нападающий стал игроком ЦСКА в 2015 году, перейдя из «Хаккена». В нынешнем сезоне РФПЛ форвард провел за российскую команду восемь матчей и забил два гола.

«Брюгге» лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии, опережая «Андерлехт» на два очка.

