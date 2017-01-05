Йоханнес Бе пропустит этап Кубка мира в Оберхофе
Лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Бе не выступит на четвертом этапе Кубка мира-2016/17.
По сообщению Союза биатлонистов Норвегии, Бе-младший простудился. Болезнь не позволит ему выйти на старт ближайших гонок.
Йоханнес занимает третью строчку в общем зачете Кубка мира, уступая лишь Мартену Фуркаду и Антону Шипулину.
Напомним, этап в Оберхофе из-за проблем со здоровьем также пропустят Тарьей Бе и Тириль Экхофф.
Сегодня в 16:15 по московскому времени в Германии должна начаться мужская спринтерская гонка.
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