Шипулин призвал биатлонистов не делать поспешных выводов по поводу допинга в России
Россиянин Антон Шипулин призвал своих коллег не делать поспешных выводов на фоне допингового скандала.
- Мартен Фуркад начал спортивное заседание. Сначала много говорили с заместителем международной федерации Николь Реш, очень много вопросов было адресовано ей о допинге, докладе Макларена. Потом начались обсуждения. Понимаю, что у большинства спортсменов, как и у нас, остается больше вопросов, чем ответов. Всем очень интересно, кто виноват, кто прав и насколько полноценно идет расследование. После того, как поговорили с Николь, я взял слово и попытался призвать спортсменов к тому, чтобы не было поспешных выводов, чтобы дождались окончательных решений, - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.