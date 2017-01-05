Сергей Гимаев: Брагин был очень разочарован и зол тем, что мы проиграли американцам по буллитам
Хоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился впечатлениями от игры сборной России с американцами (3:4 Б) в полуфинале МЧМ-2017.
- Сборная провела очень неплохой матч. Тем составом, который у нас есть на чемпионате мира, мы сыграли максимум. Выполнили игровое задание, самоотверженно боролись, были очень близки к победе. К тренерскому штабу у меня вопросов нет. Самсонов уверенно играл на буллитах, было ощущение, что мы должны выиграть. Наверное, повлияла ситуация с тем, что буллитов оказалось не три, а пять. Какие-то решения по тем, кто их исполняет, возможно, пришлось менять. Брагин был очень разочарован и зол тем, что мы проиграли по буллитам, - сказал Гимаев.
Сегодня ночью сборная России проиграла команде США по буллитам со счетом 3:4. В матче за третье место наши хоккеисты сыграют со Швецией. В финале встретятся команды США и Канады.
Матч
США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).
Победный буллит:
Терри - 4:3.
Место и дата
04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция