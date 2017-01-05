Сергей Гимаев: Брагин был очень разочарован и зол тем, что мы проиграли американцам по буллитам

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился впечатлениями от игры сборной России с американцами (3:4 Б) в полуфинале МЧМ-2017.

- Сборная провела очень неплохой матч. Тем составом, который у нас есть на чемпионате мира, мы сыграли максимум. Выполнили игровое задание, самоотверженно боролись, были очень близки к победе. К тренерскому штабу у меня вопросов нет. Самсонов уверенно играл на буллитах, было ощущение, что мы должны выиграть. Наверное, повлияла ситуация с тем, что буллитов оказалось не три, а пять. Какие-то решения по тем, кто их исполняет, возможно, пришлось менять. Брагин был очень разочарован и зол тем, что мы проиграли по буллитам, - сказал Гимаев.

Сегодня ночью сборная России проиграла команде США по буллитам со счетом 3:4. В матче за третье место наши хоккеисты сыграют со Швецией. В финале встретятся команды США и Канады.