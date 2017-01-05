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Андре Уорд: Я выиграл бой у Ковалева, и никто не должен плакать по поводу ограбления

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Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд уверен в том, что он по праву одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым.

- Без сомнения, я выиграл этот бой. Ели вы полагаете, что я проиграл, то, благослови вас Господь, это ваше мнение. Мы можем соглашаться или не соглашаться с чем бы то ни было. Это не является проблемой. Но никто не должен плакать об ограблении, клеймить позором судей или атлетическую комиссию штата Невада.

Это был далеко не первый близкий поединок в истории бокса. Такое часто случается, особенно когда лучшие дерутся с лучшими. Ковалев никак не мог выиграть бой с перевесом в три, четыре или пять очков. Я оправился от нокдауна и включил следующую передачу. Соперник просто не справился с этим, - цитирует Уорда журнал Rolling Stone.

Напомним, в ноябре Андре Уорд победил Сергея Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у российского боксера чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения.


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