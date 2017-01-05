Александр Касперович: Этап Кубка мира в Оберхофе - один из самых сложных в сезоне
Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о подготовке команды к первым международным стартам января 2017 года.
- Этап Кубка мира в Оберхофе — один из самых сложных в сезоне. Ребята и девчонки готовятся к старту, они в нормальном состоянии – здорово поработали в Хохфильцене и Поклюке. На сборе в Австрии наши спортсмены и спортсменки
Ольга Подчуфарова вместе с Алексеем Волковым выступили на
Евгений Гараничев хорошо поработал на сборе в Поклюке. Согласно плану подготовки он пропустит этап в Оберхофе. Настроение у него хорошее, самочувствие тоже нормальное. На этапе Кубка мира в Нове Место Женя показал хорошую стрельбу и скорость в гонке преследования. Теперь Гараничев готовится к этапу Кубка мира в Рупольдинге.
А вот на этапе Кубка IBU в Мартелле есть проблемы. На сборе перед соревнованиями заболели наши спортсмены. Такая же ситуация во многих командах. Петр Пащенко и Алексей Слепов точно не выступят в Мартелле, а вот выход на старт Тимура Махамбетова и Александра Логинова под вопросом. Возможно, выступать в Мартелле от мужской команды будут только два-три человека. Больных спортсменов мы, естественно, не будем выставлять – нам нужно их сберечь. С женской командой, к счастью, в Мартелле таких проблем нет.
Из-за одного старта мы не можем в срочном порядке срывать спортсменов из России, тем более что соревнования будут проходить в горах. Без адаптации к этой высоте на старт выходить не имеет смысла. По результатам этапа Кубка мира в Оберхофе и этапа Кубка IBU в Мартелле будем смотреть состояние спортсменов и проводить ротацию в команде, - цитирует Касперовича официальный сайт СБР.
Этап в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.