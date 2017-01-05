Александр Касперович: Этап Кубка мира в Оберхофе - один из самых сложных в сезоне

Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о подготовке команды к первым международным стартам января 2017 года.

- Этап Кубка мира в Оберхофе — один из самых сложных в сезоне. Ребята и девчонки готовятся к старту, они в нормальном состоянии – здорово поработали в Хохфильцене и Поклюке. На сборе в Австрии наши спортсмены и спортсменки «прочитали» трассу предстоящего чемпионата мира, поработали на высоте.

Ольга Подчуфарова вместе с Алексеем Волковым выступили на «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене. Это был отличный эмоциональный всплеск, Ольга в хорошем настроении сейчас. На данный момент все идет нормально. Важно, что спортсмены, находящиеся на Кубке мира, миновали ту эпидемию гриппа, которая была на российских соревнованиях.

Евгений Гараничев хорошо поработал на сборе в Поклюке. Согласно плану подготовки он пропустит этап в Оберхофе. Настроение у него хорошее, самочувствие тоже нормальное. На этапе Кубка мира в Нове Место Женя показал хорошую стрельбу и скорость в гонке преследования. Теперь Гараничев готовится к этапу Кубка мира в Рупольдинге.

А вот на этапе Кубка IBU в Мартелле есть проблемы. На сборе перед соревнованиями заболели наши спортсмены. Такая же ситуация во многих командах. Петр Пащенко и Алексей Слепов точно не выступят в Мартелле, а вот выход на старт Тимура Махамбетова и Александра Логинова под вопросом. Возможно, выступать в Мартелле от мужской команды будут только два-три человека. Больных спортсменов мы, естественно, не будем выставлять – нам нужно их сберечь. С женской командой, к счастью, в Мартелле таких проблем нет.

Из-за одного старта мы не можем в срочном порядке срывать спортсменов из России, тем более что соревнования будут проходить в горах. Без адаптации к этой высоте на старт выходить не имеет смысла. По результатам этапа Кубка мира в Оберхофе и этапа Кубка IBU в Мартелле будем смотреть состояние спортсменов и проводить ротацию в команде, - цитирует Касперовича официальный сайт СБР.

Этап в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.